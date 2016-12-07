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Форвард "Автомобилиста" Голышев вошел в состав сборной России01 февраля в 18:32

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На матчи Евротура.

Нападающий екатеринбургского "Автомобилиста" Анатолий Голышев вызван в состав сборной России на матчи шведского этапа Евротура, передает "Уралинформбюро".

В рамках соревнований национальная команда проведет 3 встречи: 9 февраля в Санкт-Петербурге вынесенный матч против Финляндии, 10 и 11 февраля - в Гетеборге против Швеции и Чехии соответственно.

Примечательно, что в Евротуре Голышев встретится на льду со своим одноклубником – за финнов будет играть защитник "шоферов" Томми Кивисте.

Кроме того, в состав олимпийской сборной России (вторая национальная команда страны) из "Автомобилиста" вызваны форвард Артем Гареев и защитник Алексей Василевский. Они с 8 по 13 февраля будут участвовать в Кубке Словакии, который состоится в городе Нитра. В составе словаков противостоять россиянам будет защитник "шоферов" Михал Чайковски.

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