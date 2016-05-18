Логинову тоже дали шанс.

Тренерский штаб сборной России по биатлону представил состав команды на чемпионат мира, который пройдет в австрийском Хохфильцине, передает "Уралинформбюро".

В список попали 14 человек, причем более половины из них представляют уральские регионы. От Югры на главный старт сезона заявлены Светлана Слепцова, Дарья Виролайнен и Алексей Волков. От Тюменской области – Ирина Старых, Евгений Гараничев и Александр Логинов. От Екатеринбурга – Екатерина Глазырина и Антон Шипулин.

Помимо уральцев, в сборную включены Татьяна Акимова, Ольга Подчуфарова, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко и Максим Цветков.

"На каждую дистанцию в Хохфильцене мы можем по правилам заявить только четырех спортсменов. У нас уже четко сформировалось мнение по смешанной эстафете. На каждую гонку планируем выставлять сильнейший состав, но сейчас мы не имеем права раскрывать свои козыри. Будем тщательно отслеживать состояние спортсменов на каждом этапе подготовки", - пояснил главный тренер российской сборной Александр Касперович.

Стоит отметить, что наиболее спорным в преддверии мирового первенства был вопрос участия в нем Александра Логинова. Трехкратный победитель минувшего чемпионата Европы совсем недавно вернулся после двухлетней дисквалификации, связанной с применением запрещенного эритропоэтина.

Ряд зарубежных биатлонистов воспринял возвращение тюменца на международные старты в штыки. Особенно эмоционально решение российских тренеров критиковал лидер мирового Кубка, француз Мартен Фуркад. Впрочем, нападки коллег по цеху не помешали Логинову помимо наград европейского форума выиграть подряд 3 гонки на Кубке IBU - втором по значимости турнире сезона после Кубка мира.

Чемпионат мира будет проходить с 8 по 19 февраля. Программу турнира откроет смешанная эстафета. Затем состоятся спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, эстафеты и масс-старты.