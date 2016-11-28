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Футбольных фанатов будут возить на матчи бесплатноСегодня в 10:43

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По паспорту болельщика.

В России с 1 февраля началась выдача паспортов болельщиков (FAN ID) футбольного Кубка Конфедераций-2017. Они предоставляются при наличии билета и гарантируют ряд льгот, передает "Уралинформбюро".

"Имея на руках FAN ID и билет на игру, зритель сможет получить право на бесплатный проезд как между городами-организаторами, так и внутри города. Посадка в бесплатные дополнительные поезда, которые будут курсировать между городами Кубка, будет осуществляться только при предъявлении FAN ID. Так что этот документ надо иметь при себе во время всего периода проведения Кубка Конфедераций-2017", - пояснил гендиректор Транспортной дирекции ЧМ-2018 Терентий Мещеряков.

Кубок Конфедераций – турнир, предваряющий чемпионат мира по футболу. По сути, он является проверкой готовности страны-хозяйки мундиаля к проведению международных соревнований. В России матчи Кубка Конфедераций будут проходить с 17 июня по 2 июля в четырех городах – Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

Подать заявку на места в дополнительных бесплатных железнодорожных составах при наличии билета на матч и паспорта болельщика можно уже сейчас на сайте tickets.transport2018.com.

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