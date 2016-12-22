"Автомобилист" не сумел взять реванш у минского "Динамо"Сегодня в 10:45
- Текст
Шансы на плей-офф сезона все призрачней.
Екатеринбургский "Автомобилист" второй раз кряду уступил минскому "Динамо". 1 февраля "шоферы" на своем льду проиграли со счетом 2:3, передает "Уралинформбюро".
Уральские хоккеисты первыми открыли счет – голкипера гостей огорчил Евгений Чесалин. Однако затем екатеринбуржцы в течение получаса получили 3 гола в свои ворота. За 12 секунд до финальной сирены Михал Чайковски сократил отставание до минимума, но спасти матч не удалось.
"Мы настраивались на победу, потому что очки нам необходимы. Но проиграли хорошей и мастеровитой команде. Все-таки они смогли реализовать свое численное преимущество, мы, конечно, тоже забросили, но уже в самом конце игры. На самом деле, имели довольно много меньшинства, но наши бригады, которые работают над этим моментом каждый день, не смогли ничего создать", - посетовал после игры наставник "шоферов" Владимир Крикунов.
До финиша регулярного чемпионата КХЛ, который завершится 18 февраля, "Автомобилисту" остается провести 5 матчей. От 8 места, гарантирующего участие в плей-офф сезона, он сейчас отстает на 8 очков.
Шансы на попадание в весеннюю часть чемпионата у "шоферов" остаются, однако теперь екатеринбуржцам нужно не только по максимуму набирать очки в оставшихся поединках, но и надеяться на осечки конкурентов в борьбе за попадание в плей-офф.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 11:25
Первому замглавы МУГИСО запретили появляться на работе
До конца расследования.Сегодня в 11:13
В Зауралье определен двенадцатый победитель акции "Онлайн-плательщик"
Ему вручили мультиварку.Сегодня в 11:11
В екатеринбургской подземке поймали 17-летнего "зацепера"
Он проехал от "Чкаловской" до "Геологической".Сегодня в 11:03
Екатеринбуржцы сорвут куш на "Оскаре"
Если "Ла-Ла Ленд" не подведет.Сегодня в 10:52
Начальник ГИБДД "разнес" транспортную реформу Екатеринбурга
Но ее уже не остановить.Сегодня в 10:45
"Автомобилист" не сумел взять реванш у минского "Динамо"
Шансы на плей-офф сезона все призрачней.Сегодня в 10:43
Футбольных фанатов будут возить на матчи бесплатно
По паспорту болельщика.Сегодня в 10:30
Февраль остудит Екатеринбург до минус 20
На следующей неделе.Сегодня в 10:22
В Югре ревизоры "забраковали" 905 бюджетных миллионов
Потраченных с нарушениями.Сегодня в 10:12
Google согнал Apple с вершины рейтинга дорогих брендов
А Samsung впервые приблизился к королям.Сегодня в 10:06
Ученые научились читать мысли
Парализованных людей.Сегодня в 09:48
На чемпионате мира по биатлону выступят 8 уральцев
Логинову тоже дали шанс.Сегодня в 09:41
Сочинский сноубордист в плавках попал в объектив
И в Сеть.Сегодня в 09:33
"Газпром добыча Ямбург" продвигает безотходное искусство
Художники творят из мусора.Сегодня в 09:30
Шувалов "прописал" снижение ипотечным ставкам
Без господдержки.
-
25 января в 09:30
Минское "Динамо" перестреляло "Автомобилист"
Со счетом 5:4.20 января в 09:35
Андрей Разин поквитался с "Автомобилистом"
За предыдущее поражение.09 января в 10:08
"Автомобилист" разделался со "Спартаком"
На своем льду.22 декабря 2016 в 17:08
Крикунову продлили смену у руля "Автомобилиста"
На год.14 декабря 2016 в 10:50
"Автомобилист" нашел нового вратаря
Из бывших.12 декабря 2016 в 09:34
"Автомобилист" взял верх над "хорошей лошадью" Разина
В Ханты-Мансийске.08 декабря 2016 в 09:44
"Автомобилист" не вывез "Барыс"
Клуб ищет нового вратаря.01 декабря 2016 в 10:52
Форварды "Автомобилиста" не справились с "Витязем"
"Шоферы" уступили 2:3.29 ноября 2016 в 10:07
Екатеринбургские "шоферы" одолели "моряков"
По буллитам.24 ноября 2016 в 09:29
"Автомобилист" проспал поединок с "Амуром"
Пока хабаровчане создавали моменты.
Главные новости
- Сегодня в 11:25Первому замглавы МУГИСО запретили появляться на работе
- Сегодня в 11:11В екатеринбургской подземке поймали 17-летнего "зацепера"
- Сегодня в 11:03Екатеринбуржцы сорвут куш на "Оскаре"
- Сегодня в 10:52Начальник ГИБДД "разнес" транспортную реформу Екатеринбурга
- Сегодня в 10:30Февраль остудит Екатеринбург до минус 20
Аналитика
Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию
Закрытую для неудобных вопросов.
Маршрутный пожар
Разгорелся с новой силой.
Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?
Куда ведут здравоохранение чиновники.