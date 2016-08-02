3 февраля.

3 февраля в Екатеринбург приедет вице-премьер РФ Виталий Мутко. Чиновник оценит готовность Среднего Урала к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики.

Мутко в компании губернатора Евгения Куйвашева посетит объекты, задействованные в организации мундиаля. Кроме того, вице-премьер проведет совещание по подготовке к турниру.