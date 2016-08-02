Мутко проверит готовность Екатеринбурга к ЧМ-201802 февраля в 11:43
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3 февраля.
3 февраля в Екатеринбург приедет вице-премьер РФ Виталий Мутко. Чиновник оценит готовность Среднего Урала к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики.
Мутко в компании губернатора Евгения Куйвашева посетит объекты, задействованные в организации мундиаля. Кроме того, вице-премьер проведет совещание по подготовке к турниру.
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