Промоутеры из Екатеринбурга получили национальную боксерскую премиюСегодня в 11:21
- Текст
За бои Поветкина и Ковалева.
Промоутерская компания "РМК Боксинг Промоушенс" стала обладателем национальной премии "Звезда бокса" в номинации "Открытие года", сообщает "Уралинформбюро".
Статуэтку промоутеры из Екатеринбурга получили за проведение крупных турниров профессионального бокса в 2016 году. Среди главных событий – поединок Сергея Ковалева с Айзеком Чилембой и бой Александра Поветкина с Йоанном Дюопа, прошедшие в уральской столице. Награду на церемонии в Москве получил исполнительный директор компании Алексей Титов.
Бой уроженца Копейска Ковалева с малавийцем Чилембой состоялся 11 июля. Уралец победил единогласным решением судей по итогам 12 раундов.
Вояж в Екатеринбург Поветкина оказался, пожалуй, самым резонансным событием в российском боксе в минувшем году. В уральской столице должен был состояться поединок с канадцем Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Однако заявленная встреча не состоялась – в допинг-пробе россиянина был обнаружен запрещенный остарин. На ринге Стиверна заменил француз Дюопа, который был нокаутирован Поветкиным в шестом раунде. Поединок, правда, был не титульным, но принес "Русскому Витязю" статуэтку "Звезды бокса" - в номинации "Нокаут года".
Стоит отметить, что в числе лауреатов премии оказался еще один известный уральский боксер – за выдающиеся достижения в профессиональном боксе и завоевание первого в истории России звания абсолютного чемпиона мира статуэтку "Звезды бокса" получил уроженец Серова Костя Цзю.
Ранее по теме:
Бой во время чумы
Ковалев отдаст свой гонорар семье боксера Симакова
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:16
Установлена причина смерти найденного в авто екатеринбуржца
Его погубил неизвестный яд.Сегодня в 18:59
В ДТП под Тюменью погибли 3 человека
Столкнулись две легковушки.Сегодня в 18:37
В Нижнем Тагиле мать и отчим насиловали школьницу
В полицию обратился дед.Сегодня в 18:23
Квитка отдал власть над УрФО свердловским единороссам
Бабушкиной, Чечуновой и Шептию.Сегодня в 18:12
Медведев велел акционировать"Почту России"
Да поживее.Сегодня в 18:08
Музейщикам Екатеринбурга урежут зарплату
На 10%.Сегодня в 18:05
В Екатеринбурге директор компании-подрядчика ответит за ожоги 2 работников
Их ударило током.Сегодня в 18:01
Под Ачитом такси улетело в кювет
Трое госпитализированы.Сегодня в 17:48
Минфин прикупит 113 миллиардов долларов
До 6 марта.Сегодня в 17:43
В копейской колонии задымился штрафной изолятор
Эвакуировали десятки зэков.Сегодня в 17:42
Спасенный из тюменского ресторана медведь переедет в Подмосковье
В приют.Сегодня в 17:37
Свердловчанин поджег соседку с ребенком из-за тараканов
Ему вынесут приговор 6 февраля.Сегодня в 17:35
МОК потребовал от Макларена ответить за российский допинг
Одних слов - мало.Сегодня в 17:34
Нижегородца едва не убили в очереди у школы
На запись детей в первый класс.Сегодня в 17:30
Бурков предъявил ультиматум губернатору Свердловской области
Грозит выборами.
-
01 февраля в 09:36
Поветкин получил премию за бой в Екатеринбурге
В номинации "Нокаут года".12 декабря 2016 в 17:35
Бесплатный автобус домчит екатеринбуржцев на бой Поветкина
С канадцем Стиверном.16 мая 2016 в 14:00
Екатеринбург "понюхал пороху"
Лучшие стрелки борются за кубок клуба "Архангел Михаил".
Главные новости
- Сегодня в 18:37В Нижнем Тагиле мать и отчим насиловали школьницу
- Сегодня в 16:04В Екатеринбурге ждут главу Росприроднадзора
- Сегодня в 16:02Покалеченного в Екатеринбурге судебного пристава направят на реабилитацию
- Сегодня в 15:55Мутко ускорил реконструкцию Центрального стадиона в Екатеринбурге
- Сегодня в 15:32На Серовском тракте автобус с юными хоккеистами попал в ДТП
Аналитика
Музей российского беззакония представляет
Аукцион без права на победу.
Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию
Закрытую для неудобных вопросов.
Маршрутный пожар
Разгорелся с новой силой.