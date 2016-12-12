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Промоутеры из Екатеринбурга получили национальную боксерскую премиюСегодня в 11:21

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За бои Поветкина и Ковалева.

Промоутерская компания "РМК Боксинг Промоушенс" стала обладателем национальной премии "Звезда бокса" в номинации "Открытие года", сообщает "Уралинформбюро".

Статуэтку промоутеры из Екатеринбурга получили за проведение крупных турниров профессионального бокса в 2016 году. Среди главных событий – поединок Сергея Ковалева с Айзеком Чилембой и бой Александра Поветкина с Йоанном Дюопа, прошедшие в уральской столице. Награду на церемонии в Москве получил исполнительный директор компании Алексей Титов.

Бой уроженца Копейска Ковалева с малавийцем Чилембой состоялся 11 июля. Уралец победил единогласным решением судей по итогам 12 раундов.

Вояж в Екатеринбург Поветкина оказался, пожалуй, самым резонансным событием в российском боксе в минувшем году. В уральской столице должен был состояться поединок с канадцем Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Однако заявленная встреча не состоялась – в допинг-пробе россиянина был обнаружен запрещенный остарин. На ринге Стиверна заменил француз Дюопа, который был нокаутирован Поветкиным в шестом раунде. Поединок, правда, был не титульным, но принес "Русскому Витязю" статуэтку "Звезды бокса" - в номинации "Нокаут года".

Стоит отметить, что в числе лауреатов премии оказался еще один известный уральский боксер – за выдающиеся достижения в профессиональном боксе и завоевание первого в истории России звания абсолютного чемпиона мира статуэтку "Звезды бокса" получил уроженец Серова Костя Цзю.

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