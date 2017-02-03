За ушедших футболистов.

Екатеринбургский "Урал" получит 70 тысяч евро от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в качестве компенсации за участие игроков клуба в чемпионате Европы 2016 года, передает "Уралинформбюро".

В той или иной степени в турнире были задействованы 4 представителя "шмелей" - Александр Ерохин (Россия), Эдгар Манучарян (Армения), Александр Мартынович и Юрий Жевнов (Белоруссия). Примечательно, что к настоящему моменту все четверо уже покинули уральский клуб.

Всего УЕФА распределил 150 миллионов евро среди 641 клуба. На долю российских пришлось чуть менее 7 миллионов. Самые большие выплаты получили московский ЦСКА (1,36 миллиона), санкт-петербургский "Зенит" (1,16 миллиона) и "Краснодар" (868 тысяч евро).