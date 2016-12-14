МОК потребовал от Макларена ответить за российский допингСегодня в 17:35
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Одних слов - мало.
Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал от главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена более веских доказательств причастности ряда чиновников к допинговому скандалу в России. Об этом свидетельствует письмо, обнародованное хакерской группировкой Fancy Bears, передает "Уралинформбюро".
В запросе, датированном 19 декабря 2016 года, приводится список из 16 фамилий чиновников, которые согласно докладам Макларена участвовали в нарушении антидопинговых правил. По двоим из них - экс-президенту Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентину Балахничеву и бывшему главе медицинской комиссии ВФЛА Сергею Португалову - у МОК нет вопросов. Однако по остальным у Комитета появились сомнения.
Наибольшего внимания удостоилась персона экс-министра спорта, а ныне вице-премьера РФ Виталия Мутко. В своих отчетах Макларен утверждает, что чиновник возглавлял допинговую кампанию в 2011-2015 годах, МОК просит предъявить конкретные документы, свидетельствующие об этом.
Также в Комитете интересуются, каким образом Мутко участвовал в подменах допинг-проб в Сочи и подкупе Международной ассоциации легкоатлетических федераций, сообщает RT.
Ричард Макларен в 2016 году представил 2 доклада о применении запрещенных веществ в российском спорте. По его мнению, на протяжении нескольких лет отечественные спортсмены добивались высоких результатов благодаря государственной допинговой программе. Отчеты канадца послужили катализатором отстранения российских легкоатлетов и тяжелоатлетов, а также всей паралимпийской сборной от Игр в Рио-де-Жанейро. Кроме того, Россия лишилась права проведения ряда международных стартов.
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