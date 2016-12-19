"Автомобилист" рискует не попасть в плей-офф КХЛ06 февраля в 09:40
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Впервые за 4 года.
Екатеринбургский "Автомобилист" практически лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ. Важнейшие в борьбе за попадание в весеннюю часть сезона очки были упущены 5 февраля в домашнем поединке с финским "Йокеритом", передает "Уралинформбюро".
В дебюте матча Роопе Талая вывел гостей вперед. Томми Кивисте во втором периоде счет сравнял, но финны к концу игрового отрезка восстановили преимущество в одну шайбу – отличился Вилле Лаюнен. За 9 минут до финальной сирены Сакари Салминен установил окончательный счет – 3:1 в пользу финского клуба.
"Мы хотели сыграть хорошо, но начали так, что нападающие не очень хорошо выбирались к воротам, на ударные позиции. В первом периоде было всего 3 броска, для того, чтобы забить, этого, конечно, мало. На самом деле, оборона у противника хорошо работала и, в принципе, мы ничего серьезного не создали", - поделился мнением после матча главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов.
До завершения регулярного чемпионата "шоферам" остается провести 3 встречи. Но даже победы во всех оставшихся играх в основное время, сулящие 9 очков в копилку екатеринбуржцев, не гарантируют им попадание в плей-офф.
Как известно, в весенних играх будут участвовать по 8 лучших команд от западной и восточной конференций КХЛ. На востоке, где выступает "Автомобилист", 7 и 8 места занимают "Адмирал" (Владивосток) и "Салават Юлаев" (Уфа). Для того чтобы удержаться на своих позициях, им достаточно одержать по одной победе. Для "шоферов" это будет означать окончание сезона на стадии регулярного первенства.
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