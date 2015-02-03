Вот это попал!

Канадский теннисист Денис Шаповалов ненароком атаковал арбитра во время матча с британцем Кайлом Эдмундом. Инцидент произошел в 1/8 финала Кубка Дэвиса, передает "Уралинформбюро".

Первые два сета выиграл британец. Уступив один из геймов третьего сета, Шаповалов в ярости ударил по мячу – на пути несущегося с огромной скоростью снаряда оказался французский рефери Арно Габа. В официальном "Твиттере" Кубка Дэвиса позже появились сообщения, что в результате удара у судьи отек левый глаз.

17-летний канадец принес свои извинения. Впрочем, к этому моменту Шаповалову уже было присуждено техническое поражение, а его сборная вылетела из турнира.

"Не судите парня строго! Все мы совершали глупые поступки на корте. Он извлечет из этого урок и совсем скоро станет одним из лучших", - поддержал Шаповалова олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников.

Денис Шаповалов имеет российские корни, но родился в Тель-Авиве. Когда спортсмену было 9 месяцев, его семья эмигрировала в Канаду. В 2016 году Шаповалов выиграл Уимблдонский теннисный турнир среди юношей.