Ценник растет постоянно.

Расходы на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году в России выросли на 19 миллиардов рублей. Соответствующие поправки в программу подготовки к мундиалю утвердило правительство РФ. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Общая сумма расходов выросла до 638,8 миллиарда рублей. Увеличение произойдет за счет федерального бюджета, из которого будет выделено 350,4 миллиарда рублей. Из региональных бюджетов мундиаль "вытрясет" 92,2 миллиарда рублей, частные инвестиции составят 196,2 миллиарда рублей.

В новой версии документа в перечень объектов к ЧМ-2018 добавлена тренировочная база учебно-тренировочного центра "Новогорск". Там планируется провести капитальный ремонт.

В предыдущий раз корректировка суммы расходов на мундиаль произошла осенью 2016 года, передает "Уралинформбюро".