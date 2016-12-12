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"Урал" проиграл "Уфе" на Кипре06 февраля в 18:34

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Со счетом 0:1.

Екатеринбургский "Урал" с минимальным счетом уступил "Уфе" в товарищеском матче. Игра состоялась 6 февраля в кипрском городе Ларнака. Победный гол в ворота "шмелей" отправил Сильвестр Игмун, сообщает "Уралинформбюро".

По ходу встречи были забиты еще 2 мяча – со стороны "Урала" отличился Владимир Ильин, оформить дубль за "Уфу" мог тот же Игмун, но в обоих случаях арбитр зафиксировал офсайд.

Ближайший официальный матч "Урал" проведет дома 28 февраля. Это будет встреча с "Краснодаром" в рамках 1/4 финала Кубка России.

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