×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Российским легкоатлетам продлили срок "изгнания" Сегодня в 10:03

  • Текст

IAAF непримирима.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) решила не отменять дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Таким образом, российские легкоатлеты остаются за бортом мировых первенств, передает "Уралинформбюро".

"В российском спорте сохраняется ряд нерешенных вопросов, которые не удовлетворяют критериям восстановления членства ВФЛА", - говорится в заявлении IAAF. Отмену дисквалификации стоит ждать не раньше ноября 2017 года.

ВФЛА была отстранена от соревнований в ноябре 2015 года из-за сообщений о массовом употреблении допинга отечественными спортсменами.

Ранее по теме:
Олимпийский чемпион из Екатеринбурга отказывается от флага России

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

Крутиться придется много.

На Среднем Урале готов аптечный бунт

На Среднем Урале готов аптечный бунт

Бабушкам не выдают льготные лекарства.

Серовчан нагреют на котельных

Серовчан нагреют на котельных

Ямальцы выставят заоблачные счета.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×