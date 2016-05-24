Российским легкоатлетам продлили срок "изгнания" Сегодня в 10:03
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IAAF непримирима.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) решила не отменять дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Таким образом, российские легкоатлеты остаются за бортом мировых первенств, передает "Уралинформбюро".
"В российском спорте сохраняется ряд нерешенных вопросов, которые не удовлетворяют критериям восстановления членства ВФЛА", - говорится в заявлении IAAF. Отмену дисквалификации стоит ждать не раньше ноября 2017 года.
ВФЛА была отстранена от соревнований в ноябре 2015 года из-за сообщений о массовом употреблении допинга отечественными спортсменами.
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