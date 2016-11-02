"Газпром добыча Ямбург" одержал победу по мини-футболуСегодня в 13:06
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Среди любительских команд.
Сборная ООО "Газпром добыча Ямбург" стала победителем первенства России по мини-футболу среди любительских команд. Игры проходили с октября 2016 года по февраль 2017 года. На поле встретились футболисты Нового Уренгоя, Ноябрьска и Муравленко, сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.
По результатам четырех туров среди команд первой лиги дивизиона "Урал и Западная Сибирь" сборная ООО "Газпром добыча Ямбург" заняла первое место. Также были названы лучшие бомбардир и игрок турнира. Ими стали футболисты Сергей Старовойтов и Денис Нехай - оба работники газодобывающего предприятия.
Следующий этап соревнований - финал чемпионата Тюменской области - пройдет в Тобольске с 27 февраля по 3 марта. По мнению тренера ямбургской команды Юрия Косачева, участие в этом турнире позволит поднять еще выше планку футболистов-газодобытчиков.
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