МОК лишает российских звезд НХЛ Олимпиады-2018Сегодня в 13:40
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Функционеры спорят из-за денег.
Тренерский штаб российской сборной по хоккею может лишиться костяка команды в преддверии Олимпиады 2018 года в корейском Пхенчхане. За год с небольшим до главного старта 4-летия вновь всплыла проблема участия в Играх игроков, выступающих в НХЛ, передает "Уралинформбюро".
Одним из спорных моментов являются медицинские страховки хоккеистов. По данным СМИ, их общая стоимость составляет 10 миллионов долларов. Ранее их оплачивал Международный олимпийский комитет (МОК), но теперь он отказался это делать. Взять на себя расходы предложили НХЛ, однако заокеанская лига ожидаемо противится такому варианту.
Следует отметить, что НХЛ, являющаяся, по сути, коммерческой структурой, в принципе против участия своих хоккеистов в международных турнирах – из-за отсутствия массы знаковых игроков приходится приостанавливать соревнования, что сулит убытки. Раньше функционерам МОК удавалось договориться с главной хоккейной лигой мира, но вопрос медицинских страховок вполне может нарушить этот "хрупкий мир".
Для России потеря легионеров, большинство из которых являются системообразующими игроками, станет ударом. Их значимость легко подтверждается на примере любого чемпионата мира, совпадающего в календаре с Кубком Стэнли – главным трофеем НХЛ. Лига отпускает хоккеистов в сборные, только если клуб вылетел из розыгрыша турнира. Тренерский штаб в надежде на это оставляет в сборной вакантные места под приезд игроков из-за океана, начиная мировое первенство планеты неполным составом.
Впрочем, в аналогичной ситуации находятся и другие сборные, в первую очередь США и Канады, в большинстве своем состоящие из игроков, выступающих в НХЛ.
"Не удивлюсь, если НХЛ действительно не отпустит игроков на Игры 2018 года, — цитируют "Известия" легенду российского хоккея Павла Буре. — Нужно как-то договариваться, искать компромиссы и приходить к соглашению. Конечно, без игроков из НХЛ олимпийский турнир станет совершенно другим соревнованием. Думаю, прежде всего для болельщиков очень важно, чтобы на Олимпиаде выступали лучшие из лучших, а без хоккеистов НХЛ это невозможно".
Один из лидеров российской команды Александр Овечкин со своей стороны заявил о готовности пойти против Лиги ради выступления за сборную: "Я поеду на Олимпийские игры, чтобы сыграть за свою страну. Если кто-то скажет мне, что я не могу туда поехать, — до встречи. Я не знаю, что может изменить мое решение", — подчеркнул капитан "Вашингтон Кэпиталс".
Попытка решить конфликт была предпринята в конце января на встрече президента МОК Томаса Баха, комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна, главы профсоюза игроков НХЛ Дона Фера и президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля. Достичь согласия так и не удалось. Ожидается, что финальное решение по участию игроков американской лиги в Играх-2018 будет принято в марте нынешнего года.
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