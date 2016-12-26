Из-за допинга.

Положительная допинг-проба на остарин лишила Александра Поветкина права выступать под эгидой еще одного боксерского объединения. Вслед за Всемирным боксерским советом (WBC) из своего рейтинга россиянина исключает Международная боксерская федерация (IBF), сообщил ее президент Дэрил Пиплз.

Примечательно, что представители Поветкина – юрист Алексей Карпенко и промоутер Андрей Рябинский – после решения WBC утверждали, что это не помешает "Русскому Витязю" бороться за чемпионские пояса других боксерских объединений. Однако, как показало время, профессиональная общественность не намерена мириться с ситуацией, передает "Уралинформбюро".

Остарин был обнаружен в анализах Поветкина 17 декабря 2016 года в день титульного поединка с канадцем Бермейном Стиверном в Екатеринбурге. 1 февраля 2017-го наличие запрещенного вещества подтвердило вскрытие пробы "Б". Бой так и не состоялся – вместо него россиянин провел неофициальную встречу с французом Йоанном Дюопа.

По словам Рябинского, сейчас Поветкин в Нью-Йорке готовится к судебному процессу. "В конце недели будут объявлены результаты. А пока что нам остается только ждать", - цитируют "Известия" промоутера спортсмена.

Официальной реакции от других боксерских объединений, главные из которых Всемирная боксерская федерация (WBF) и Всемирная боксерская организация (WBO), пока не последовало.