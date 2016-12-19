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Российским лыжникам закрыли путь на чемпионат мира07 февраля в 18:18

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Надежда только на суд.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отклонила апелляцию на отстранение от соревнований четырех российских лыжников, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Большинство представителей соответствующего комитета FIS проголосовали за сохранение санкций в отношении трехкратного олимпийского вице-чемпиона Максима Вылегжанина, бронзового призера Ванкувера Алексея Петухова, призера мирового первенства Юлии Ивановой, а также выступающей за Югру уроженки Нижнего Тагила Евгении Шаповаловой.

Официальный пресс-релиз федерации гласит, что отстранение будет действовать до "дальнейшего уведомления", то есть, по сути, является бессрочным, передает "Уралинформбюро".

25 января аналогичное решение было принято в отношении олимпийского чемпиона Александра Легкова (представляет Югру), и призера мирового первенства Евгения Белова - уроженца Среднего Урала (выступает за Тюменскую область).

Таким образом, у всех шестерых остается около двух недель на то, чтобы доказать свою невиновность через суд и принять участие в чемпионате мира, который пройдет в финском Лахти с 23 февраля по 5 марта 2017 года.

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