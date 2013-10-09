Слово за петербуржцами.

Правительство России готово поддержать притязания Санкт-Петербурга на право проведения Олимпиады-2028, если того захотят сами жители Северной столицы. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, передает "Уралинформбюро".

Чиновник напомнил, что в ситуации с выдвижением заявки Сочи на Игры-2014 важную роль сыграло мнение россиян: "Для того, чтобы Сочи стал олимпийской столицей, мы во всей стране проводили референдум и доказали Международному олимпийскому комитету, что все население России хочет, чтобы страна была столицей Олимпийских игр".

По словам президента Олимпийского комитета России Александра Жукова, Санкт-Петербург – не единственный город, который в перспективе может принять главный старт 4-летия. "Это Казань, Сочи, Санкт-Петербург. Они вполне могли бы претендовать. У нас есть хороший опыт проведения Игр в Сочи. И я уверен, что Россия способна проводить крупнейшие соревнования на самом высоком уровне", - цитирует Жукова ТАСС.

Олимпийские игры на территории России проводились дважды – в 1980 году летние состязания приняла Москва, в 2014 году "белая" Олимпиада прошла в Сочи.