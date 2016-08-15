Федор Емельяненко приедет в Екатеринбург на ЧР по самбоСегодня в 16:04
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В марте.
В Екатеринбурге с 3 по 6 марта пройдет чемпионат России по самбо. Распоряжение о подготовке и проведении турнира на базе ДИВСа подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном департаменте информационной политики, в соревнованиях примут участие более 500 спортсменов. От Среднего Урала выступят около 30 человек, включая 5-кратного чемпиона мира Илью Хлыбова и 4-кратного чемпиона мира Альсима Черноскулова.
По предварительным сведениям, почетными гостями турнира станут президент Союза смешанных боевых единоборств ММА России Федор Емельяненко, замсекретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев и 11-кратный чемпион мира по самбо, депутат Госдумы РФ Мурат Хасанов.
Свердловская область примет национальное первенство по самбо в четвертый раз. В 2003 году турнир проходил в Екатеринбурге, а в 2006 и 2014 годах – в Верхней Пышме.
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