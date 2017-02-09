Югра примет Всемирную шахматную Олимпиаду08 февраля в 18:42
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В 2020 году.
Ханты-Мансийск станет местом проведения Всемирной шахматной Олимпиады 2020 года. 7 февраля соответствующее соглашение было подписано между Международной федерацией шахмат (ФИДЕ) и Федерацией шахмат Югры, передает "Уралинформбюро".
Столица Югры уже принимала этот турнир в 2010 году. По словам президента окружной федерации Василия Филипенко, грядущие соревнования будут отличаться от той Олимпиады: "В 2010 году мы принимали в Ханты-Мансийске представителей 149 стран мира, а в 2020 году ожидается приезд участников из более чем 180 стран. Здание Центра развития теннисного спорта уже не в состоянии вместить такое количество игроков".
Также перед организаторами стоит вопрос о том, где размещать гостей столицы Югры. "В настоящее время прорабатывается вопрос о строительстве объектов, которые впоследствии могут быть использованы в качестве жилого фонда", - пояснил Филипенко.
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