Вопрос еще не обсуждался.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) еще не вынес вердикт по вопросу лишения Тюмени чемпионата мира по биатлону 2021 года. Об этом сообщил директор IBU по коммуникациям Пер Ланге.

"Конгресс начался в 12.00 (по местному времени – прим.ред.), на нем решаются определенные моменты и обсуждаются предложения. Вопрос о чемпионате мира 2021 года в Тюмени еще не обсуждался на конгрессе", - цитирует Ланге "Р-Спорт".

Ранее журналист немецкой телекомпании ZDF Нильс Кабен сообщил в своем "Твиттере", что решение принято и не в пользу российской стороны, передает "Уралинформбюро".

Его заявление также опроверг президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов: "Рассматривается только первый вопрос. Бред. Никто ничего не лишается еще".

Внеочередной конгресс IBU проходит 8 февраля в австрийском Хохфильцене. Ранее Тюмень лишилась этапов Кубка мира по биатлону и лыжам. В обоих случаях поводом стал доклад главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В его отчете, в частности, утверждается о создании в РФ государственной допинговой программы, к которой причастны не только спортсмены и тренеры, но также чиновники и силовые службы.