×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Представители IBU и СБР опровергли сообщение о лишении Тюмени ЧМ-202108 февраля в 19:00

  • Текст

Вопрос еще не обсуждался.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) еще не вынес вердикт по вопросу лишения Тюмени чемпионата мира по биатлону 2021 года. Об этом сообщил директор IBU по коммуникациям Пер Ланге.

"Конгресс начался в 12.00 (по местному времени – прим.ред.), на нем решаются определенные моменты и обсуждаются предложения. Вопрос о чемпионате мира 2021 года в Тюмени еще не обсуждался на конгрессе", - цитирует Ланге "Р-Спорт".

Ранее журналист немецкой телекомпании ZDF Нильс Кабен сообщил в своем "Твиттере", что решение принято и не в пользу российской стороны, передает "Уралинформбюро".

Его заявление также опроверг президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов: "Рассматривается только первый вопрос. Бред. Никто ничего не лишается еще".

Внеочередной конгресс IBU проходит 8 февраля в австрийском Хохфильцене. Ранее Тюмень лишилась этапов Кубка мира по биатлону и лыжам. В обоих случаях поводом стал доклад главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В его отчете, в частности, утверждается о создании в РФ государственной допинговой программы, к которой причастны не только спортсмены и тренеры, но также чиновники и силовые службы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Чистый" спирт

"Чистый" спирт

Контрафакт выдохся.

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

Крутиться придется много.

На Среднем Урале готов аптечный бунт

На Среднем Урале готов аптечный бунт

Бабушкам не выдают льготные лекарства.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×