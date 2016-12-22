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IBU "отстрелит" биатлонный чемпионат в ТюмениСегодня в 07:54

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Автоматом.

Шансы Тюмени впервые провести чемпионат мира по биатлону в 2021 году становятся нулевыми. Накануне внеочередной конгресс IBU принял хитроумное решение - Союзу биатлонистов России предложено самостоятельно отказаться от чемпионата.

"По горячим следам" СБР на такой шаг идти отказался, сообщает "Уралинформбюро". В этом случае, по словам главы IBU Андерса Бессеберга, Тюмень автоматически потеряет первенство. Будет использована рекомендация МОК не проводить в России международные турниры по зимним видам спорта в связи с допинговыми скандалами. К настоящему моменту несколько российских биатлонистов находятся под подозрением в употреблении запрещенных препаратов. Это уже позволило IBU отобрать у Тюмени этап биатлонного Кубка мира в 2017 году.

Наиболее вероятной хозяйкой чемпионата мира 2021 года станет словенская Поклюка, ранее боровшаяся за это право вместе с Тюменью. Сибиряки смогут претендовать на мечту о биатлонном первенстве в 2022-2023 годах.

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