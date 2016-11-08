"Уралочка" не сумела взять реванш у турецкого "Экзачибаши"Сегодня в 09:48
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В Лиге чемпионов.
"Уралочка-НТМК" потерпела третье поражение в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Второй раз кряду свердловские волейболистки уступили турецкому "Экзачибаши", передает "Уралинформбюро".
В отличие от домашнего поединка, состоявшегося 24 января, турчанки не сумели выиграть всухую – третий сет остался за уралочками (27:25). Остальные партии, впрочем, остались за хозяйками площадки – 25:16, 26:24, 25:15. Итоговый счет встречи – 3:1 в пользу "Экзачибаши".
После четырех туров "Уралочка" занимает в своей группе 3 место. 21 февраля свердловский клуб встретится на выезде с немецким "Дрезднером".
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