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Тайбоксер из Челябинска сразится с французским чемпиономСегодня в 13:18

Фотография

На малой родине.

Чемпион Европы по тайскому боксу среди профессионалов Хаял Джаниев примет участие в Гала-турнире по боксу, тайскому боксу и ММА, который состоится 18 февраля в Челябинске. Последний раз представляющий Южный Урал спортсмен проводил бой дома летом 2015 года в рамках фестиваля единоборств "За Россию!", передает "Уралинформбюро".

Соперником Джаниева, в активе которого 30 боев на профессиональном уровне (26 побед, 4 поражения), станет чемпион WMC Muay Thai 2013 года из Франции Жоан Босежур.

Сейчас челябинец готовится к бою в Таиланде, в столицу Южного Урала он прилетит 13 февраля.

Гала-турнир по профессиональному боксу, тайскому боксу и смешанным боевым искусствам (ММА), приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества, состоится по инициативе "РМК Боксинг Промоушенс".

Бои будут проходить на базе ледовой арены "Трактор", начиная с 17.00. Билеты можно приобрести в кассах арены "Трактор", точке продаж сети "kassir.ru" в ТРК "Алмаз", а также через интернет-сайты: kassir.ru, uralbilet.ru и booking.chel-arena.ru. Справки по телефону +7 (351) 223-35-85.

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