Тайбоксер из Челябинска сразится с французским чемпиономСегодня в 13:18
- Текст
- Фото
На малой родине.
Чемпион Европы по тайскому боксу среди профессионалов Хаял Джаниев примет участие в Гала-турнире по боксу, тайскому боксу и ММА, который состоится 18 февраля в Челябинске. Последний раз представляющий Южный Урал спортсмен проводил бой дома летом 2015 года в рамках фестиваля единоборств "За Россию!", передает "Уралинформбюро".
Соперником Джаниева, в активе которого 30 боев на профессиональном уровне (26 побед, 4 поражения), станет чемпион WMC Muay Thai 2013 года из Франции Жоан Босежур.
Сейчас челябинец готовится к бою в Таиланде, в столицу Южного Урала он прилетит 13 февраля.
Гала-турнир по профессиональному боксу, тайскому боксу и смешанным боевым искусствам (ММА), приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества, состоится по инициативе "РМК Боксинг Промоушенс".
Бои будут проходить на базе ледовой арены "Трактор", начиная с 17.00. Билеты можно приобрести в кассах арены "Трактор", точке продаж сети "kassir.ru" в ТРК "Алмаз", а также через интернет-сайты: kassir.ru, uralbilet.ru и booking.chel-arena.ru. Справки по телефону +7 (351) 223-35-85.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 14:50
Свердловчанин надругался над 6-летней девочкой
На станции Косулино.Сегодня в 14:47
Свердловские депутаты лишают Ройзмана решающего голоса
По велению Москвы.Сегодня в 14:40
Екатеринбургскому лесопарку вернули 55 гектаров
"Захваченных" конноспортивной школой.Сегодня в 14:35
Сысертское АТП сократило около 80% сотрудников
За два дня.Сегодня в 14:13
В Прикамье напуганная собакой школьница упала в люк
Девочку вытащили прохожие.Сегодня в 13:51
Екатеринбуржцев в Заречном оставили без воды
Из-за коммунального ЧП.Сегодня в 13:51
В Тюмени Hyundai впечатался в фонарный столб
Водитель был пьян.Сегодня в 13:49
"Чистый" спирт
Контрафакт выдохся.Сегодня в 13:31
Самолет-амфибия застрял в Кольцово из-за сбоев в электронике
Не сработали датчики.Сегодня в 13:18
Тайбоксер из Челябинска сразится с французским чемпионом
На малой родине.Сегодня в 13:04
Льды Аляски скрывали огромные пирамиды
Древнейшие на Земле.Сегодня в 12:52
В Тюмени пьяный бесправник устроил тройное ДТП
С пострадавшими.Сегодня в 12:40
Суд по делу банды Тропиканки перенесли на неделю
Из-за болезни одного из подсудимых.Сегодня в 12:36
В Миассе легковушка протаранила автобус
Он отлетел на ограждение.Сегодня в 12:28
Лето вернет уральцам горящие туры
Если откроют Египет.
Главные новости
- Сегодня в 14:50Свердловчанин надругался над 6-летней девочкой
- Сегодня в 13:49"Чистый" спирт
- Сегодня в 12:28Лето вернет уральцам горящие туры
- Сегодня в 11:03Траты на бродячих собак в регионах разнятся в сотни раз
- Сегодня в 10:41С приветом от Новикова: неизвестные напали на оппонента барда
Аналитика
"Чистый" спирт
Контрафакт выдохся.
"Аттракцион щедрости" для ипотечников
Крутиться придется много.
На Среднем Урале готов аптечный бунт
Бабушкам не выдают льготные лекарства.