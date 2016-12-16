Франция извинилась за слова Фуркада о тюменском биатлонисте09 февраля в 17:45
- Текст
В Instagram.
Федерация биатлона Франции принесла извинения за оскорбительные комментарии лидера сборной Мартена Фуркада в адрес россиянина Александра Логинова, передает "Уралинформбюро".
В начале февраля пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) на своей странице в Instagram поздравила тюменского спортсмена с 25-летием. Француз оставил под поздравлением едкий комментарий: "И не забудьте, один из его главных трофеев - двухлетняя дисквалификация за употребление ЭПО (Эритропоэтин – прим.ред.)". Пост двукратного олимпийского чемпиона подписчики встретили негодующе, позже Фуркад удалил свою запись.
"Президент Федерации биатлона Франции подошел здесь ко мне и извинился за Мартена Фуркада. Сказал, что с ним проведена разъяснительная работа и такое больше не повторится", - рассказал в беседе с ТАСС президент СБР Александр Кравцов.
Александр Логинов вернулся на международные старты в ноябре 2016 года после того, как отбыл 2-летнюю дисквалификацию за употребление запрещенного эритропоэтина. В текущем сезоне он трижды выигрывал гонки Кубка IBU – второго по значимости международного биатлонного турнира, а также завоевал 3 золота на недавнем чемпионате Европы.
9 февраля тюменец встретится с Фуркадом в смешанной гонке чемпионата мира в австрийском Хохфильцене. Правда, непосредственно на лыжне биатлонисты не пересекутся – Логинов побежит третий этап, а французу на четвертом этапе будет противостоять екатеринбуржец Антон Шипулин.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 08:26
США замуруют на границе с Мексикой 21 миллиард долларов
Стену возведут к 2020 году.Сегодня в 08:04
В Челябинске пожарная машина раздавила иномарку
С женщиной.Сегодня в 07:54
Российских пенсионеров отпустят с "Миром"
До 1 июля 2020 года.09 февраля в 20:10
Российские биатлонисты выиграли бронзу в смешанной эстафете ЧМ
Прервав 8-летнюю черную полосу.09 февраля в 19:56
Мэрия Екатеринбурга отсудила 12 миллионов у владельцев ТРК "Глобус"
За аренду земли под комплексом.09 февраля в 19:37
Куйвашев возглавил медиарейтинг уральских губернаторов
За январь.09 февраля в 19:15
Неизвестный мужчина надругался над школьницей в Нефтеюганске
Розыск преступника ведется 4 день.09 февраля в 19:13
Более 550 уральцев "застолбили" бесплатный гектар на Дальнем Востоке
Подав заявки.09 февраля в 19:09
За побег ребенка из тюменского детсада ответили 6 человек
Отделались "легким испугом".09 февраля в 18:57
Иностранцев в Китае пересчитают по "пальчикам"
На границе.09 февраля в 18:49
Парковке на газонах "выписали" штраф
В законодательном комитете Госдумы09 февраля в 18:42
Полуразрушенный особняк в центре Екатеринбурга не привлек покупателей
Срываются уже третьи торги.09 февраля в 18:37
На Южном Урале задержали этническую ОПГ
Торговавшую наркотиками.09 февраля в 18:31
Куйвашев нашел нового куратора программы переселения из ветхого жилья
В Минобороны РФ.09 февраля в 18:26
Екатеринбургские перевозчики "трясут" с мэрии деньги за детей
Перевезенных по льготной цене.
-
09 февраля в 20:10
Российские биатлонисты выиграли бронзу в смешанной эстафете ЧМ
Прервав 8-летнюю черную полосу.08 февраля в 19:00
Представители IBU и СБР опровергли сообщение о лишении Тюмени ЧМ-2021
Вопрос еще не обсуждался.02 февраля в 09:48
На чемпионате мира по биатлону выступят 8 уральцев
Логинову тоже дали шанс.16 декабря 2016 в 10:58
Российский биатлон на осадном положении
Спортивная общественность разделилась на два лагеря.07 февраля в 18:18
Российским лыжникам закрыли путь на чемпионат мира
Надежда только на суд.07 февраля в 10:03
Российским легкоатлетам продлили срок "изгнания"
IAAF непримирима.26 января в 13:22
Чистые допинг-пробы не спасли лыжника Легкова
От дисквалификации.23 января в 12:47
IBU форсирует лишение Тюмени ЧМ по биатлону
Созывая внеочередной Конгресс.16 января в 09:44
Шипулин лишился ранга вице-лидера Кубка мира
Екатеринбуржца обошел Шемпп.12 января в 10:45
Олимпийский призер из Перми отказался возвращать медаль Пекина-2008
Пересмотр итогов Игр – провокация.
Главные новости
- 09 февраля в 18:06Екатеринбуржец получил пулю в рот на остановке
- 09 февраля в 17:29"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова
- 09 февраля в 16:30Во Франции прогремел взрыв на АЭС
- 09 февраля в 16:05За транспортную реформу Екатеринбурга взялась Генпрокуратура
- 09 февраля в 15:14Избиение оппонента Новикова обернулось уголовным делом
Аналитика
"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова
Под боком у клубного дома "Тихвинъ".
"Чистый" спирт
Контрафакт выдохся.
"Аттракцион щедрости" для ипотечников
Крутиться придется много.