×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Франция извинилась за слова Фуркада о тюменском биатлонисте09 февраля в 17:45

  • Текст

В Instagram.

Федерация биатлона Франции принесла извинения за оскорбительные комментарии лидера сборной Мартена Фуркада в адрес россиянина Александра Логинова, передает "Уралинформбюро".

В начале февраля пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) на своей странице в Instagram поздравила тюменского спортсмена с 25-летием. Француз оставил под поздравлением едкий комментарий: "И не забудьте, один из его главных трофеев - двухлетняя дисквалификация за употребление ЭПО (Эритропоэтин – прим.ред.)". Пост двукратного олимпийского чемпиона подписчики встретили негодующе, позже Фуркад удалил свою запись.

"Президент Федерации биатлона Франции подошел здесь ко мне и извинился за Мартена Фуркада. Сказал, что с ним проведена разъяснительная работа и такое больше не повторится", - рассказал в беседе с ТАСС президент СБР Александр Кравцов.

Александр Логинов вернулся на международные старты в ноябре 2016 года после того, как отбыл 2-летнюю дисквалификацию за употребление запрещенного эритропоэтина. В текущем сезоне он трижды выигрывал гонки Кубка IBU – второго по значимости международного биатлонного турнира, а также завоевал 3 золота на недавнем чемпионате Европы.

9 февраля тюменец встретится с Фуркадом в смешанной гонке чемпионата мира в австрийском Хохфильцене. Правда, непосредственно на лыжне биатлонисты не пересекутся – Логинов побежит третий этап, а французу на четвертом этапе будет противостоять екатеринбуржец Антон Шипулин.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова

"Матросская тишина" в центре Екатеринбурга: Градсовет согласовал квартал Черепанова

Под боком у клубного дома "Тихвинъ".

"Чистый" спирт

"Чистый" спирт

Контрафакт выдохся.

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

Крутиться придется много.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×