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Федерация биатлона Франции принесла извинения за оскорбительные комментарии лидера сборной Мартена Фуркада в адрес россиянина Александра Логинова, передает "Уралинформбюро".

В начале февраля пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) на своей странице в Instagram поздравила тюменского спортсмена с 25-летием. Француз оставил под поздравлением едкий комментарий: "И не забудьте, один из его главных трофеев - двухлетняя дисквалификация за употребление ЭПО (Эритропоэтин – прим.ред.)". Пост двукратного олимпийского чемпиона подписчики встретили негодующе, позже Фуркад удалил свою запись.

"Президент Федерации биатлона Франции подошел здесь ко мне и извинился за Мартена Фуркада. Сказал, что с ним проведена разъяснительная работа и такое больше не повторится", - рассказал в беседе с ТАСС президент СБР Александр Кравцов.

Александр Логинов вернулся на международные старты в ноябре 2016 года после того, как отбыл 2-летнюю дисквалификацию за употребление запрещенного эритропоэтина. В текущем сезоне он трижды выигрывал гонки Кубка IBU – второго по значимости международного биатлонного турнира, а также завоевал 3 золота на недавнем чемпионате Европы.

9 февраля тюменец встретится с Фуркадом в смешанной гонке чемпионата мира в австрийском Хохфильцене. Правда, непосредственно на лыжне биатлонисты не пересекутся – Логинов побежит третий этап, а французу на четвертом этапе будет противостоять екатеринбуржец Антон Шипулин.