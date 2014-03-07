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Российские биатлонисты выиграли бронзу в смешанной эстафете ЧМ09 февраля в 20:10

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Прервав 8-летнюю черную полосу.

Сборная России по биатлону начала чемпионат мира с бронзы в смешанной эстафете, сообщает "Уралинформбюро".

Первое место в гонке, состоявшейся 9 февраля в австрийском Хохфильцене, заняли представители Германии, вторыми финишировали французы.

В составе отечественной четверки призерами стали Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, а также тюменец Александр Логинов и екатеринбуржец Антон Шипулин. Нынешний подиум в смешанной эстафете стал первым с 2008 года – тогда россияне в этом виде программы также были третьими.

Чемпионат мира продолжится 10 февраля спринтерской гонкой среди женщин.

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