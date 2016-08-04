Из-за допинг-скандала.

Екатеринбургская биатлонистка Екатерина Глазырина временно отстранена от соревнований из-за подозрений в употреблении допинга, пишет Sports.ru.

Международный союз биатлонистов (IBU) провел собственную проверку сведений, озвученных ранее в докладе независимой группы Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Эксперты пришли к выводу, что несколько проб спортсменки действительно могли содержать запрещенные вещества.

Екатерина Глазырина вошла в сборную России на чемпионат мира, который проходит в эти дни в Хохфильцене. 10 февраля 2017 года она должна была бежать спринтерскую гонку, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что спортсменка вернулась на международные старты в этом сезоне после рождения ребенка.