Биатлонистку Глазырину сняли с чемпионата мираСегодня в 18:33
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Из-за допинг-скандала.
Екатеринбургская биатлонистка Екатерина Глазырина временно отстранена от соревнований из-за подозрений в употреблении допинга, пишет Sports.ru.
Международный союз биатлонистов (IBU) провел собственную проверку сведений, озвученных ранее в докладе независимой группы Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Эксперты пришли к выводу, что несколько проб спортсменки действительно могли содержать запрещенные вещества.
Екатерина Глазырина вошла в сборную России на чемпионат мира, который проходит в эти дни в Хохфильцене. 10 февраля 2017 года она должна была бежать спринтерскую гонку, передает "Уралинформбюро".
Стоит отметить, что спортсменка вернулась на международные старты в этом сезоне после рождения ребенка.
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