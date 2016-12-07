Символическую.

Нападающий екатеринбургского "Автомобилиста" Анатолий Голышев вошел в символическую сборную шведского этапа Евротура. В шестерку лучших хоккеистов игрока "шоферов" включили представители освещавшей игры спортивной прессы, сообщает "Р-Спорт".

В трех играх этапа Голышев набрал 4 очка – забил по шайбе Финляндии и Чехии, а также дважды отметился голевой передачей в матче против шведов, передает "Уралинформбюро".

Сборная России, победившая в Швеции во всех 3 поединках, досрочно выиграла текущий сезон Евротура. С 27 по 30 апреля состоится заключительный этап соревнований – "Чешские игры", но, касаемо определения победителя, он теперь является пустой формальностью.