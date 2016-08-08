Опередить чемпионку Рио-2016 не удалось.

Тюменская дзюдоистка Наталья Кузютина заняла третье место на международном турнире серии "Большой шлем", проходившем в Париже 11-12 февраля, сообщает "Уралинформбюро".

Россиянка выступала в категории до 52 килограммов – в той же самой, в которой выиграла бронзу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в августе 2016 года. Причем первое место парижских соревнований досталось победительнице того олимпийского турнира - Майлинде Кельменди из Косово. Серебро в этот раз завоевала японка Натсуми Тсунода.