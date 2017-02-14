На ринг выйдут более 60 человек.

В Екатеринбурге 18 февраля в третий раз состоится крупный турнир по смешанным единоборствам "Охотники за головами". В соревнованиях примут участие более 60 бойцов-любителей из 17 уральских спортивных клубов, а также Казахстана, передает "Уралинформбюро".

Участники будут разделены на весовые категории, в рамках которых состоятся поединки на выбывание. Лучшие поборются за пояс чемпиона любительской лиги AFC, а в последующем - за право выйти на профессиональный уровень.

"Этот турнир как нельзя лучше раскрывает нашу философию – за один день мы сможем отсмотреть большое количество спортсменов, оценить их уровень и потенциал и приложить все силы, чтобы вывести спортсменов на профессиональный уровень. Как только кто-то из них завоюет свой первый чемпионский пояс среди любителей, мы подпишем с ним профессиональный контракт", - пояснил руководитель промоутерской компании Ambitions Management Александр Скаредин.

Турнир "Охотники за головами" будет проходить на площадке спортивного комплекса игровых видов спорта (СКИВС) УрФУ.