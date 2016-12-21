Присяжные американского суда не согласны с WADA.

Коллегия присяжных в суде Южного округа штата Нью-Йорк признала Александра Поветкина виновным в употреблении мельдония в период, когда он уже был отнесен к запрещенным препаратам (после 1 января 2016 года). Вердикт был озвучен 13 февраля, передает "Уралинформбюро".

В мае 2016-го российский боксер должен был встретиться на ринге с чемпионом мира Деонтеем Уайлдером, но перед боем в пробах Поветкина был обнаружен мельдоний. Поединок не состоялся.

Позже Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Всемирный боксерский совет (WBC) оправдали россиянина, однако сторона американца обвинила Поветкина в срыве боя и подала иск на 4,5 миллиона долларов – примерно столько Уайлдер должен был получить за выход на ринг. Команда "Русского Витязя" подала встречный иск на 34,5 миллиона долларов. В эту сумму вошли моральный и репутационный ущерб, а также убытки от того, что поединок не состоялся.

"Дата начала второй части суда - не раньше апреля-мая. Мы полагаем, что с озвученным вердиктом присяжных процесс затянется надолго. Считаем, что вердикт присяжных ни при каких обстоятельствах нельзя признать справедливым и соответствующим тому, что происходило в зале суда", - заявил в беседа с "Р-Спорт" адвокат боксера Алексей Карпенко.

Параллельно с возобновившейся мельдониевой историей Поветкин расхлебывает еще один допинговый скандал. 17 декабря 2016 года, когда он должен был встретиться на ринге в Екатеринбурге с канадцем Бермейном Стиверном, в его допинг-пробе был выявлен запрещенный остарин. В начале февраля была вскрыта проба "Б", которая также оказалась положительной. В настоящее время россиянин отстранен от соревнований под эгидой двух престижных боксерских организаций – WBC и Международной боксерской федерации (IBF). При этом по словам промоутера Андрея Рябинского, исследования в независимой лаборатории в Лозанне не подтвердили наличие остарина в организме "Русского Витязя".