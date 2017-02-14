На инвестсовете региона.

Проект многофункционального спорткомплекса "РМК Арена", который Русская медная компания (РМК) планирует построить в Челябинске, одобрен на Совете по улучшению инвестклимата региона.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, презентация комплекса состоялась 13 февраля 2017 года на совещании под председательством губернатора Бориса Дубровского. Отзывы только положительные.

Предстоит создать шедевр, которым бы мог бы гордиться любой из развитых городов мира, пояснил гендиректор компании-застройщика ГК PREMIER Владимир Пузанков. "РМК Арена" украсит набережную реки Миасс недалеко от лесопарка. Инвестиции оцениваются в 5 миллиардов рублей, срок реализации – 6 лет.

"Олимпийский 50-метровый бассейн, ледовая арена, площадки для игровых видов спорта, фитнес-центр и скейт-парк будут доступны каждому. Цель – не только взращивать олимпийских чемпионов, но и приобщать людей к здоровому образу жизни всей семьей. Это очень актуально для Челябинска и всего региона", - подчеркнула вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.

Стоит отметить, что проект вписан в программу подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, которые Южный Урал примет в 2020 году.