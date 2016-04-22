При поддержке Антипинского НПЗ.

В Тюменской области при поддержке Антипинского НПЗ, производственного актива Группы компаний "Новый Поток" (New Stream Group), открылся детский шахматный клуб. Он был создан на базе средней общеобразовательной школы в поселке Боровский, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.

Помимо представителей Антипинского нефтеперерабатывающего завода и региональных органов власти, на открытии присутствовал двенадцатый чемпион мира по шахматам, заслуженный мастер спорта СССР, международный гроссмейстер Анатолий Карпов.

В качестве подарка юным шахматистам и потенциальным гроссмейстерам Антипинский НПЗ вручил 30 шахматных досок.

ГК "Новый Поток" уделяет значительное внимание соцполитике и реализует благотворительные проекты в регионах присутствия. Помощь оказывается "Борковскому детскому дому" (Тюменская область), а также "Социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних "Надежда" Сергачского района" (Нижегородская область).

В 2015 году Группа компаний "Новый Поток" совместно с Федерацией ММА Оренбуржья взяла на попечительство "Чебеньковский детский дом".

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Она владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В целях развития детского и юношеского спорта, инициирования и продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в 2014 году в составе Группы создана Региональная общественная организация "Новый Поток".

Базовым нефтеперерабатывающим активом New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5. В I полугодии 2017 года на заводе начнется производство бензинов стандарта Евро-5.