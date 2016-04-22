В Тюменской области открылся шахматный клубСегодня в 14:49
- Текст
При поддержке Антипинского НПЗ.
В Тюменской области при поддержке Антипинского НПЗ, производственного актива Группы компаний "Новый Поток" (New Stream Group), открылся детский шахматный клуб. Он был создан на базе средней общеобразовательной школы в поселке Боровский, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.
Помимо представителей Антипинского нефтеперерабатывающего завода и региональных органов власти, на открытии присутствовал двенадцатый чемпион мира по шахматам, заслуженный мастер спорта СССР, международный гроссмейстер Анатолий Карпов.
В качестве подарка юным шахматистам и потенциальным гроссмейстерам Антипинский НПЗ вручил 30 шахматных досок.
ГК "Новый Поток" уделяет значительное внимание соцполитике и реализует благотворительные проекты в регионах присутствия. Помощь оказывается "Борковскому детскому дому" (Тюменская область), а также "Социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних "Надежда" Сергачского района" (Нижегородская область).
В 2015 году Группа компаний "Новый Поток" совместно с Федерацией ММА Оренбуржья взяла на попечительство "Чебеньковский детский дом".
Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. Она владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В целях развития детского и юношеского спорта, инициирования и продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в 2014 году в составе Группы создана Региональная общественная организация "Новый Поток".
Базовым нефтеперерабатывающим активом New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5. В I полугодии 2017 года на заводе начнется производство бензинов стандарта Евро-5.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 17:06
Екатеринбургских собаководов выгнали с детских площадок
Их не пустят также в парки и скверы.Сегодня в 17:00
Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"
Для силовиков и журналистов.Сегодня в 16:53
В лобовом ДТП под Ачитом пострадали пять человек
Все госпитализированы.Сегодня в 16:50
Россиян отправят в космос за четверть миллиона долларов
На 15 минут.Сегодня в 16:49
Челябинец на Renault сбил школьницу
Перебегавшую дорогу.Сегодня в 16:47
Проживающих рядом с Центральным стадионом екатеринбуржцев пересчитали
В рамках подготовки к ЧМ.Сегодня в 16:41
На Южном Урале неделю ищут мать 4-летней девочки
Она не выходит на связь.Сегодня в 16:40
Милла Йовович воспитывает дочерей на "Маше и Медведе"
И мечтает пожить в России.Сегодня в 16:28
Свердловчанина будут судить за убийство в Казахстане
Он зарезал бывшую сожительницу.Сегодня в 16:17
На Урале лекарства от ВИЧ закончатся через месяц
Минздрав не спешит с тендерами.Сегодня в 16:09
В свердловском Заксобрании обозначили школьные "пробелы"
Которые нужно срочно устранять.Сегодня в 16:02
На трассе Пермь - Екатеринбург фура смяла легковушку
Вылетевшую на встречку.Сегодня в 15:51
Замглавы администрации Радужного заподозрили во взяточничестве
Крупную сумму отстегнула УК.Сегодня в 15:47
Екатеринбуржцы устроили забег в нижнем белье
В 30-градусный мороз.Сегодня в 15:29
Газовики банкротят "Уралавтоприцеп"
Путин не помог.
-
10 февраля в 09:03
Антипинский НПЗ вдвое увеличит мощность автоналивного комплекса
До 120 тысяч тонн в месяц.30 января в 15:04
Антипинский НПЗ занял первое место в областном конкурсе спасателей
И удостоен диплома.22 апреля 2016 в 12:30
Крупнейший молочный комплекс Тюменской области ищет зоотехников и ветврачей
Загодя.09 декабря 2015 в 11:34
Антипинский НПЗ готов к выпуску дизтоплива стандарта "Евро-5"
До 3 миллионов тонн в год.19 ноября 2015 в 11:12
Генконсул Германии Штефан Кайль впервые посетил Тюменскую область
И пробыл там два дня.09 октября 2014 в 11:21
Пожилых тюменцев усадят за парты
Университета третьего возраста.02 сентября 2014 в 12:07
В Тюменской области открылась обновленная школа
Для 473 сельских детей.
Главные новости
- Сегодня в 17:00Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"
- Сегодня в 16:17На Урале лекарства от ВИЧ закончатся через месяц
- Сегодня в 16:02На трассе Пермь - Екатеринбург фура смяла легковушку
- Сегодня в 14:54Пайщиков екатеринбургского ЖК "Западный" обманули на 40 миллионов
- Сегодня в 14:48На заводе "Уральские локомотивы" погиб рабочий
Аналитика
Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"
Для силовиков и журналистов.
Удручальные кольца
С амуром.
Ученье – свет, нервы и деньги
Когда закончатся очереди в школы?