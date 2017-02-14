Голландца – на американца.

Состав участников гала-турнира по боксу и ММА в Челябинске, который пройдет 18 февраля 2017 года, изменился. Против екатеринбуржца Ивана Штыркова на ринг выйдет американец Родни Уоллес, а не Гилберт Айвел, как анонсировалось ранее. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе генерального спонсора шоу - Русской медной компании.

Замена вызвана тем, что голландский боец смешанных единоборств и кикбоксинга Айвел травмировал бицепс.

На счету Уоллеса 26 побед и 13 проигранных схваток. В январе текущего года в Грозном он достойно сражался с россиянином Шамилем Гамзатовым, не имеющим поражений.

Кроме главного зрелища, запланировано 5 титульных поединков россиян с представителями Белоруссии, Узбекистана, Хорватии, Филиппин и Колумбии. На разогреве выступят три пары молодых спортсменов.

23-летний чемпион Европы среди профессионалов по тайскому боксу, единственный на турнире представитель Южного Урала Хаял Джаниев будет биться с французом Жоаном Босежуром (чемпион WМC Muay Thai 2013 года).

Организатор супербоя – промоутерская компания RCC Boxing Promotions, поддержку оказывают губернатор Челябинской области Борис Дубровский и холдинг "Ариант". Билеты продаются в кассах арены "Трактор" и точке "Кассир.ру" в ТРК "Алмаз", а также на сайтах kassir.ru, uralbilet.ru и booking.chel-arena.ru.

Накануне мероприятия поклонники смогут лицезреть своих кумиров бесплатно. 16 февраля в 18.00 в ТРЦ "Фокус" состоится открытая тренировка спортсменов, а на следующий день в 14.00 - взвешивание. Вход свободный.