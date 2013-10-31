"Автомобилист" разгромил гостей из НовокузнецкаСегодня в 09:31
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Но шансы на плей-офф сезона крайне малы.
Фееричной победой хозяев завершилась домашняя встреча екатеринбургского "Автомобилиста" с новокузнецким "Металлургом". 14 февраля пытающиеся пробиться в плей-офф КХЛ "шоферы" забросили в ворота гостей 7 шайб, пропустив лишь дважды, передает "Уралинформбюро".
Первыми счет открыли игроки "Металлурга" - на 15 минуте отличился Игнат Земченко. Однако на финише дебютной 20-минутки Рок Тичар восстановил паритет.
Во втором периоде Денис Мингалеев вывел "Автомобилист" вперед, а Дмитрий Мегалинский увеличил отрыв до двух шайб.
Голевая феерия случилась в третьем периоде – за 3 с небольшим минуты "шоферы" четырежды зажигали фонарь за воротами гостей. По дублю оформили Тичар и Мингалеев, также по шайбе забили Александр Торченюк и Алексей Михнов. Окончательный счет установил новокузнечанин Артем Михеев, отквитавший одну шайбу.
"Начали мы тяжело. Было несколько моментов у "Металлурга", которые они могли реализовать, но Ваня (голкипер "Автомобилиста" Иван Лисутин – прим.ред.) сыграл хорошо на последнем рубеже. Гол пропустили в меньшинстве. Но, слава богу, потом забили один и потихоньку-потихоньку раскатились", - прокомментировал итоги матча наставник "шоферов" Владимир Крикунов.
Взяв верх над "Металлургом", екатеринбургские хоккеисты сохранили шансы на выход в плей-офф КХЛ. Правда, вероятность попадания в весеннюю часть сезона крайне мала: "Автомобилисту" нужно выигрывать в основное время оставшиеся 2 матча и при этом надеяться на осечки сразу трех команд – владивостокского "Адмирала", нижнекамского "Нефтехмика" и новосибирской "Сибири".
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