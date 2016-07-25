Прибывший из Бельгии.

Екатеринбургский "Урал" заключил контракт с защитником сборной Грузии Джемалом Табидзе. В стан "шмелей" 20-летний футболист перешел из бельгийского "Гента", передает "Уралинформбюро".

Табидзе дебютировал в профессиональном футболе в грузинском "Сабуртало". По прошествии пары сезонов игроком заинтересовались европейские гранды – английский "Ливерпуль" и мадридский "Реал", куда он ездил на просмотр. В итоге грузин продолжил карьеру в Бельгии. Будучи игроком "Гента", дебютировал за сборную Грузии, выйдя на поле в двух товарищеских матчах – против Узбекистана и Иордании.

Табидзе находился на просмотре в "Урале" с начала второго зимнего учебно-тренировочного сбора клуба и успел поучаствовать в двух контрольных матчах – против "Уфы" и петербургского "Зенита-2".