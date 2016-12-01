Личных наград у россиянок пока нет.

Тренерский штаб сборной России по биатлону представил список спортсменок, которые выйдут на старт индивидуальной гонки на чемпионате мира, передает "Уралинформбюро".

В числе четырех отечественных участниц – 2 представительницы Урала: олимпийская чемпионка из Югры Светлана Слепцова и вернувшаяся после 3-летней дисквалификации тюменка Ирина Старых. Также побегут Ольга Подчуфарова и Татьяна Акимова.

На мировом первенстве, проходящем в эти дни в австрийском Хохфильцене, россиянки пока что не отметились личными медалями. Лучший результат показала Старых, занявшая четвертое место в гонке преследования.

Индивидуальная гонка состоится 15 февраля.