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На ММК зажгли огонь III Зимних Всемирных военных игрСегодня в 11:22

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От чугуна.

В доменном цехе Магнитогорского металлургического комбината состоялась церемония зажжения огня III Зимних Всемирных военных игр.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ОАО "ММК", в мероприятии участвовали заслуженные жители Магнитогорска, в том числе ветеран Великой Отечественной войны, Кавалер ордена Красной Звезды Степан Колесниченко и российская спортсменка Юлия Олейникова.

Зажгли лучину и лампаду от раскаленного чугуна почетные горновые ММК Василий Окунев и Геннадий Черных. Ветеран и спортсменка передали лампаду Хранителям огня – магнитогорским Юнармейцам. Ее доставят в Екатеринбург, где 18 февраля состоится Эстафета Огня.

III Зимние Всемирные военные игры пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля. Их организаторами выступают Международный совет военного спорта (CISM), Минобороны РФ и "Центральный спортивный клуб Армии".

В Играх примут участие около 1000 спортсменов более чем из 25 стран мира. Будет разыграно 44 комплекта медалей в 7 дисциплинах. Это биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, скалолазание в помещении, ски-альпинизм, спортивное ориентирование на лыжах и шорт-трек.

Основным элементом фирменного стиля Игр является пятиконечная звезда. Логотипом и талисманом III Зимних Всемирных военных игр 2017 года выбран леопард, олицетворяющий смелость, стойкость и отвагу.

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