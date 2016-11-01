×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Скрипченко рассчитался с "Уралом" 16 февраля в 17:07

  • Текст

Претензий к тренеру нет.

Футбольный клуб "Урал" больше не имеет претензий к бывшему главному тренеру Вадиму Скрипченко. Он выполнил все решения палаты по разрешению споров РФС, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФК, не уточнив был ли погашен долг.

Ранее палата обязала экс-наставника выплатить "Уралу" 4,5 миллиона рублей в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта без уважительных причин. При этом встречные требования белоруса о выплате задолженности по зарплате были оставлены без рассмотрения.

Скрипченко покинул пост главного тренера "Урала" 1 ноября 2016 года, а через пару дней возглавил ФК "Крылья Советов". Отставку наставника связывают в том числе со скандальным матчем "Урала" против "Терека", который прошел 30 октября. "Шмели" потерпели крупное поражение (1:4), при этом в перерыве игры ставки на победу грозненцев резко скакнули вверх.

Ранее по теме:
"Урал" заработает 4,5 миллиона на уходе Скрипченко
"Урал" лишился главного тренера
Букмекеры похоронили "Урал"

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свинья общественного согласия

Свинья общественного согласия

Беспокоит Владимира Путина.

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Ему на смену прочат банкира-чекиста.

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Для силовиков и журналистов.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×