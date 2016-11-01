Скрипченко рассчитался с "Уралом" 16 февраля в 17:07
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Претензий к тренеру нет.
Футбольный клуб "Урал" больше не имеет претензий к бывшему главному тренеру Вадиму Скрипченко. Он выполнил все решения палаты по разрешению споров РФС, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФК, не уточнив был ли погашен долг.
Ранее палата обязала экс-наставника выплатить "Уралу" 4,5 миллиона рублей в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта без уважительных причин. При этом встречные требования белоруса о выплате задолженности по зарплате были оставлены без рассмотрения.
Скрипченко покинул пост главного тренера "Урала" 1 ноября 2016 года, а через пару дней возглавил ФК "Крылья Советов". Отставку наставника связывают в том числе со скандальным матчем "Урала" против "Терека", который прошел 30 октября. "Шмели" потерпели крупное поражение (1:4), при этом в перерыве игры ставки на победу грозненцев резко скакнули вверх.
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