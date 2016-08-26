До свидания, Крикунов?

16 февраля екатеринбургский "Автомобилист" в домашнем матче проиграл омскому "Авангарду" со счетом 2:3, потеряв все шансы на выход в плей-офф, передает "Уралинформбюро".

Буквально на первых минутах матча хозяева вышли вперед благодаря шайбам Петра Коукала и Алексея Василевского. "Шоферам" сыграло на руку удаление Ильи Зубова, после чего омичи остались в меньшинстве на пять минут.

Однако в середине матча "Авангард" сократил отставание благодаря Александру Пережогину. В третьем периоде Игорь Голещихин, дебютировавший в КХЛ, попытался сравнять счет, но шайбу не засчитали. Омичам удалось исправить ошибку за шесть с половиной минут до сирены усилиями Петра Хохрякова.

В серии буллитов победу гостям принес Николай Лемтюгов.

"Автомобилист", набрав 78 очков, лишился шансов догнать владивостокский "Адмирал" (82), занимающий восьмое место в таблице Восточной конференции. В нынешнем сезоне "шоферы" не смогут выступить в Кубке Гагарина.

В связи с этим должны возникнуть вопросы к главному тренеру "Автомобилиста" Владимиру Крикунову, возглавившему "шоферов" 1 ноября 2016 года – буквально на следующий день после того, как было объявлено об отставке Андрея Разина. Контракт с ним действителен до апреля 2018 года, однако результаты команды могут заставить пересмотреть договоренности.