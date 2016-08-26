×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


"Автомобилист" не доехал до плей-оффСегодня в 08:12

  • Текст

До свидания, Крикунов?

16 февраля екатеринбургский "Автомобилист" в домашнем матче проиграл омскому "Авангарду" со счетом 2:3, потеряв все шансы на выход в плей-офф, передает "Уралинформбюро".

Буквально на первых минутах матча хозяева вышли вперед благодаря шайбам Петра Коукала и Алексея Василевского. "Шоферам" сыграло на руку удаление Ильи Зубова, после чего омичи остались в меньшинстве на пять минут.

Однако в середине матча "Авангард" сократил отставание благодаря Александру Пережогину. В третьем периоде Игорь Голещихин, дебютировавший в КХЛ, попытался сравнять счет, но шайбу не засчитали. Омичам удалось исправить ошибку за шесть с половиной минут до сирены усилиями Петра Хохрякова.

В серии буллитов победу гостям принес Николай Лемтюгов.

"Автомобилист", набрав 78 очков, лишился шансов догнать владивостокский "Адмирал" (82), занимающий восьмое место в таблице Восточной конференции. В нынешнем сезоне "шоферы" не смогут выступить в Кубке Гагарина.

В связи с этим должны возникнуть вопросы к главному тренеру "Автомобилиста" Владимиру Крикунову, возглавившему "шоферов" 1 ноября 2016 года – буквально на следующий день после того, как было объявлено об отставке Андрея Разина. Контракт с ним действителен до апреля 2018 года, однако результаты команды могут заставить пересмотреть договоренности.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свинья общественного согласия

Свинья общественного согласия

Беспокоит Владимира Путина.

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Ему на смену прочат банкира-чекиста.

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Для силовиков и журналистов.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×