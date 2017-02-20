В качестве утешения.

Тюмень осталась в числе городов, которые примут один из этапов Кубка мира в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга. Соревнования запланированы на 19-25 марта.

Этап Кубка мира - 2017 в Тюмени был отменен по инициативе Союза биатлонистов России (СБР) и перенесен в Финляндию – после того, как Всемирное антидопинговое агентство уведомило IBU о массовом употреблении допинга россиянами. По итогам предварительного разбирательства дисквалифицированы призеры сочинской Олимпиады Яна Романова и Ольга Вилухина. В отношении еще 29 стреляющих лыжников ведется расследование, передает "Уралинформбюро".

Ранее IBU объявил, что собирается принудительно лишить Тюмень статуса хозяйки чемпионата мира по биатлону 2021 года, если СБР не сделает этого добровольно.