Тюмени оставили этап Кубка мира по биатлону - 2018Сегодня в 12:04
- Текст
В качестве утешения.
Тюмень осталась в числе городов, которые примут один из этапов Кубка мира в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга. Соревнования запланированы на 19-25 марта.
Этап Кубка мира - 2017 в Тюмени был отменен по инициативе Союза биатлонистов России (СБР) и перенесен в Финляндию – после того, как Всемирное антидопинговое агентство уведомило IBU о массовом употреблении допинга россиянами. По итогам предварительного разбирательства дисквалифицированы призеры сочинской Олимпиады Яна Романова и Ольга Вилухина. В отношении еще 29 стреляющих лыжников ведется расследование, передает "Уралинформбюро".
Ранее IBU объявил, что собирается принудительно лишить Тюмень статуса хозяйки чемпионата мира по биатлону 2021 года, если СБР не сделает этого добровольно.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 14:00
В Тюменской области назначен первый зампрокурора
Роман Тютюник.Сегодня в 13:52
Владислав Третьяк наградит хоккеистов из свердловских детдомов
Легендарного вратаря ждут в Екатеринбурге.Сегодня в 13:50
Югорского подростка довели до самоубийства
Вновь под подозрением группы смерти.Сегодня в 13:40
Южноуральские спасатели перекрыли трассу М-5
Для большегрузов.Сегодня в 13:37
Три екатеринбургских улицы скрылись под водой
Из-за коммунальной аварии.Сегодня в 13:33
В Екатеринбурге рецидивист тяжело ранил автоледи
Пытаясь забрать деньги.Сегодня в 13:28
В грядущие праздники россияне дождутся Ждуна
Мем стал востребованным сувениром.Сегодня в 13:24
В Березовском мошенники торговали "копеечной" землей
При содействии сотрудника Росреестра.Сегодня в 13:20
Екатеринбургский ЖСК "Первый Николаевский" сменит правление
Поставив своих людей.Сегодня в 13:16
"Лыжня России" взбодрила 19 500 екатеринбуржцев
Другие города не отстают!Сегодня в 13:08
Под Екатеринбургом обновят разбитый Челябинский тракт
От которого пришел в ужас Баста.Сегодня в 12:57
В Каменске-Уральском юноша пришел на разборки со школьницей с пистолетом
В компании друзей.Сегодня в 12:49
Куйвашев сменил главного попечителя Фонда капремонта
Зырянов уступил этот пост Швиндту.Сегодня в 12:29
В Златоусте сгорел дотла ресторан на воде
Очевидцы сняли пожар на видео.Сегодня в 12:24
Михалков разнес "сценарий" блогера Соколовского
Устроившего цирк в стенах храма.
Главные новости
- Сегодня в 13:33В Екатеринбурге рецидивист тяжело ранил автоледи
- Сегодня в 12:57В Каменске-Уральском юноша пришел на разборки со школьницей с пистолетом
- Сегодня в 12:11В Нижнем Тагиле экс-сотрудница полиции покончила с собой
- Сегодня в 11:32Первый замглавы МУГИСО отправлен в отставку
- Сегодня в 11:05Партия хаоса
Аналитика
Партия хаоса
Генератор безвластия.
Свинья общественного согласия
Беспокоит Владимира Путина.
Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку
Ему на смену прочат банкира-чекиста.