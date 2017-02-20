×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Тюмени оставили этап Кубка мира по биатлону - 2018Сегодня в 12:04

  • Текст

В качестве утешения.

Тюмень осталась в числе городов, которые примут один из этапов Кубка мира в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга. Соревнования запланированы на 19-25 марта.

Этап Кубка мира - 2017 в Тюмени был отменен по инициативе Союза биатлонистов России (СБР) и перенесен в Финляндию – после того, как Всемирное антидопинговое агентство уведомило IBU о массовом употреблении допинга россиянами. По итогам предварительного разбирательства дисквалифицированы призеры сочинской Олимпиады Яна Романова и Ольга Вилухина. В отношении еще 29 стреляющих лыжников ведется расследование, передает "Уралинформбюро".

Ранее IBU объявил, что собирается принудительно лишить Тюмень статуса хозяйки чемпионата мира по биатлону 2021 года, если СБР не сделает этого добровольно.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Партия хаоса

Партия хаоса

Генератор безвластия.

Свинья общественного согласия

Свинья общественного согласия

Беспокоит Владимира Путина.

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Ему на смену прочат банкира-чекиста.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×