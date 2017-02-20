Владислав Третьяк наградит хоккеистов из свердловских детдомовСегодня в 13:52
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Легендарного вратаря ждут в Екатеринбурге.
В Екатеринбурге 25 февраля 2017 года пройдет турнир по хоккею среди команд детских домов Среднего Урала. Победителей наградит президент Федерации хоккея России, выдающийся советский вратарь Владислав Третьяк. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе организатора состязаний - ОАО "УК "РосСпецСплав – Группа МидЮрал".
Благотворительные хоккейные турниры компания MidUral Group проводит с 2012 года. Первым был подшефный детдом в Новоипатово. Теперь же на лед спорткомплекса "Курганово" готовятся выйти "Медведи" из Сысертского района, "Скала" из Камышловского и первоуральский "Арсенал".
"Мы привлекли новых единомышленников, и благодаря нашей общей поддержке команды были доэкипированы, закуплен современный инвентарь, с детьми занимались тренеры и инструкторы", - отметил глава MidUral Group и один из основателей турнира Сергей Гильварг.
В тот же день сборная юных хоккеистов сыграет товарищеский матч со взрослыми - топ-менеджерами MidUral Group, руководителями компаний-спонсоров и благотворителей.
Воспитанники детдомов побывают в "Курганово" и в роли болельщиков. 23-24 февраля они смогут оценить игру сверстников из детско-юношеских спортшкол (ДЮСШ) – участников первенства России из Новосибирской, Свердловской и Челябинской областей.
На турнир приглашена VIP-делегация во главе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и министром физкультуры и спорта региона Леонидом Рапопортом, представители муниципалитетов и Союза промышленников и предпринимателей.
Турниры прошлых лет (фото предоставлены пресс-службой MidUral Group)
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