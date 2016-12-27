Ханты-Мансийский банк ковал победу российских биатлонистов20 февраля в 15:21
- Текст
Поддерживая югорских спортсменов.
Представитель югорской спортивной школы Алексей Волков внес весомый вклад в победу мужской сборной РФ в эстафете на ЧМ по биатлону в австрийском Хохфильцене. Россияне прошли гонку за 1 час 14 минут и 15 секунд, использовав 3 дополнительных патрона. Вместе с Алексеем Волковым бежали Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.
Следует отметить, что Ханты-Мансийский банк (бренд банка "Открытие" на территории Западной Сибири) на протяжении многих лет поддерживает югорских спортсменов. В частности, финорганизация участвовали в подготовка многих членов сборной России к зимней Олимпиаде в Сочи. Это стало залогом побед Александра Легкова и Алексея Волкова, партнерские отношения с которыми продолжаются до сих пор.
После успешных стартов Алексей Волков побывал в гостях в Ханты-Мансийском банке. Он также принял участие в Югорском лыжном марафоне. На старт Волков вышел с такими прославленными спортсменами, как Евгений Дементьев, Александр Легков, Сергей Устюгов, Светланая Слепцова и Мария Гущина, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения.
На фото: Алексей Волков – участник Югорского лыжного марафона.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 10:12
ГК "Новый Поток" приняла участие в выставке "Нефть.Газ.Энерго"
Во второй раз.Сегодня в 10:05
Кредиты на деревню дедушке
На новый лад.Сегодня в 09:51
Екатеринбуржцы со Старой Сортировки провели ночь без тепла
Из-за коммунальной аварии.Сегодня в 09:37
Россиянам запретят тратить наличные
На машины и квартиры.Сегодня в 09:18
В Екатеринбурге в дилерском центре Lexus сгорели 6 иномарок
Ночью.Сегодня в 09:17
НК "Новый Поток" подписала соглашение с лучшим профильным вузом
Чтобы подготовить кадры.Сегодня в 09:09
В России "отменили" досрочные выборы президента
Торопиться некуда.Сегодня в 08:49
На Медведева повесили подростковые суициды
По заданию Путина.Сегодня в 08:31
Екатеринбург остался без главного архитектора
Тимур Абдуллаев покинул свой пост.Сегодня в 08:12
Посол России в ООН Виталий Чуркин скончался от сердечного приступа
За день до своего 65-летия.Сегодня в 07:53
В Екатеринбурге автоледи сбила коляску с младенцем
И женщину.20 февраля в 20:35
В Екатеринбурге на затопленной улице столкнулись 4 автобуса
Движение затруднено.20 февраля в 20:22
Фигуранту дела о гибели 11 детей в Югре смягчили обвинение
Он больше не виновник ДТП.20 февраля в 19:41
Курганец получил 14 лет колонии за убийство друга-колясочника
Он заколотил его палкой.20 февраля в 19:24
В ДТП под Богдановичем погибли 3 человека
В том числе 7-летний мальчик.
-
13 февраля в 16:27
Ханты-Мансийский банк предоставит гарантии Югорскому леспромхолдингу
На сумму 92 миллиона рублей.03 февраля в 16:33
Свердловчане "голосуют" за Навального
Вместе с Москвой и Санкт-Петербургом.01 февраля в 11:19
Ханты-Мансийский банк принимает стартовые взносы за лыжный марафон
В банкоматах и терминалах.18 января в 16:45
Ханты-Мансийский банк готовится к Югорскому лыжному марафону
Мероприятие пройдет в 5 раз.16 января в 16:19
Ханты-Мансийский банк распродает монеты с православными святыми
Николаем Чудотворцем и Сергием Радонежским.09 января в 15:30
Ханты-Мансийский банк приблизил лыжную победу России
В международной гонке "Тур де Ски".09 января в 11:35
Югорский рыбзавод разместит в Ханты-Мансийском банке 235 миллионов
На полгода.27 декабря 2016 в 13:10
Ханты-Мансийский банк наградил лучшего менеджера
Для малого бизнеса.23 декабря 2016 в 12:26
Ханты-Мансийский банк провозгласил "Мир" в Нижневартовске
Пилотный проект завершен.20 декабря 2016 в 15:04
Ханты-Мансийский банк распродает монеты
Перед Новым годом.
Главные новости
- Сегодня в 10:05Кредиты на деревню дедушке
- Сегодня в 09:37Россиянам запретят тратить наличные
- Сегодня в 09:09В России "отменили" досрочные выборы президента
- Сегодня в 08:49На Медведева повесили подростковые суициды
- Сегодня в 08:31Екатеринбург остался без главного архитектора
Аналитика
Кредиты на деревню дедушке
На новый лад.
Партия хаоса
Генератор безвластия.
Свинья общественного согласия
Беспокоит Владимира Путина.