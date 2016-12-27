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Ханты-Мансийский банк ковал победу российских биатлонистов20 февраля в 15:21

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Поддерживая югорских спортсменов.

Представитель югорской спортивной школы Алексей Волков внес весомый вклад в победу мужской сборной РФ в эстафете на ЧМ по биатлону в австрийском Хохфильцене. Россияне прошли гонку за 1 час 14 минут и 15 секунд, использовав 3 дополнительных патрона. Вместе с Алексеем Волковым бежали Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.

Следует отметить, что Ханты-Мансийский банк (бренд банка "Открытие" на территории Западной Сибири) на протяжении многих лет поддерживает югорских спортсменов. В частности, финорганизация участвовали в подготовка многих членов сборной России к зимней Олимпиаде в Сочи. Это стало залогом побед Александра Легкова и Алексея Волкова, партнерские отношения с которыми продолжаются до сих пор.

После успешных стартов Алексей Волков побывал в гостях в Ханты-Мансийском банке. Он также принял участие в Югорском лыжном марафоне. На старт Волков вышел с такими прославленными спортсменами, как Евгений Дементьев, Александр Легков, Сергей Устюгов, Светланая Слепцова и Мария Гущина, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финучреждения.

На фото: Алексей Волков – участник Югорского лыжного марафона.

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