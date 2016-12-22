Крикунов остался рулить "Автомобилистом"21 февраля в 12:34
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Несмотря на провальный сезон.
Главный тренер екатеринбургского хоккейного клуба "Автомобилист" Владимир Крикунов остается на посту, пишет портал "Чемпионат".
По словам генерального менеджера команды Олега Гросса, выступление "шоферов" в прошедшем сезоне было неудовлетворительным, хотя все выкладывались в полную силу. О причинах неудач Гросс предпочел не распространяться, подчеркнув, что предстоит много и упорно работать.
"Тренером остается Крикунов, мы еще два месяца назад объявили, что он подписал контракт на следующий сезон", – добавил генменеджер.
Стоит напомнить, что екатеринбургскому клубу нынче удалось занять лишь 11 место в Восточной конференции КХЛ, передает "Уралинформбюро".
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