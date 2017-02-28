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Российские хоккеисты забили 20 голов в свои ворота27 февраля в 09:48

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Лишь бы не победить.

Курьезный матч состоялся 26 февраля в Архангельске между двумя командами по хоккею с мячом. Местный "Водник" в рамках чемпионата России встречался с клубом "Байкал-Энергия" из Иркутска. Команды в борьбе за более удобного соперника по плей-офф настолько не хотели побеждать, что забивали исключительно в свои ворота, передает "Уралинформбюро".

Игра в поддавки больше удалась хозяевам. "Водник" уступил со счетом 9:11. Все желанные голы в свои ворота оформил Олег Пивоваров.

По словам члена исполкома Федерации хоккея с мячом России Сергея Мяуса, 27 февраля произошедшее будет разбирать Контрольно-дисциплинарный комитет. "Есть регламент, в котором предусмотрены различные санкции — снятие команды с соревнований, снятие турнирных очков, техническое поражение, аннулирование результата. Я с таким не сталкивался никогда, это произошло впервые. Это плевок в сторону федерации, в сторону нашего виду спорта", — цитирует функционера "Р-Спорт".

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