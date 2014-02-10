Из-за ошибки соперников.

Югорский лыжник Сергей Устюгов в дуэте с олимпийским чемпионом Ванкувера Никитой Крюковым выиграл командный спринт на чемпионате мира в финском Лахти, сообщает "Уралинформбюро".

Развязка гонки получилась драматичной. За считанные метры до финиша лидировавшие финн и норвежец столкнулись, на первый план вышли итальянец Федерико Пеллегрино и Сергей Устюгов. На заключительной прямой россиянин не оставил сопернику никаких шансов.

Для Устюгова нынешнее золото стало вторым на чемпионате мира в Лахти и в карьере вообще. Крюков стал чемпионом мира в третий раз.