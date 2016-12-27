С золотыми медалями.

Югорский лыжник Сергей Устюгов продолжает радовать своих поклонников. Вслед за победой в "Тур де Ски" спортсмен завоевал три медали на чемпионате мира по лыжным гонкам в финском Лахти.

Так, Устюгов стал чемпионом в скиатлоне и командной спринтерской гонке, а также серебряным призером в спринте.

Ханты-Мансийский банк (бренд банка "Открытие" на территории Западной Сибири) на протяжении многих лет является партнером федерации лыжных гонок Югры. Он оказывает финансовую помощь спортсменам и тренерскому штабу при подготовке к спортивному сезону, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе банка.