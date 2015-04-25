На этот раз газон выдержит.

Футболисты "Урала" встретятся с пермским "Амкаром" 5 марта на домашнем поле - в Екатеринбурге. Российская футбольная Премьер-Лига проверила качество"СКБ-банк Арены" и дала добро, сообщается на странице "шмелей" в Twitter. Зрителей ждут к 13.30.

Ранее "Уралу" пришлось извиняться перед болельщиками за внезапный перенос из Екатеринбурга матча с "Краснодаром" (состоится 28 февраля в гостях у соперника). На момент подготовки к игре комиссия забраковала газон, передает "Уралинформбюро". Агрономы лелеяли его изо всех сил, но против 30-градусных морозов не попрешь.