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"Урал" сыграет с "Амкаром" в Екатеринбурге27 февраля в 20:17

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На этот раз газон выдержит.

Футболисты "Урала" встретятся с пермским "Амкаром" 5 марта на домашнем поле - в Екатеринбурге. Российская футбольная Премьер-Лига проверила качество"СКБ-банк Арены" и дала добро, сообщается на странице "шмелей" в Twitter. Зрителей ждут к 13.30.

Ранее "Уралу" пришлось извиняться перед болельщиками за внезапный перенос из Екатеринбурга матча с "Краснодаром" (состоится 28 февраля в гостях у соперника). На момент подготовки к игре комиссия забраковала газон, передает "Уралинформбюро". Агрономы лелеяли его изо всех сил, но против 30-градусных морозов не попрешь.

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