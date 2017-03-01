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Команда New Stream открыла сезон по смешанным единоборствам с победы 28 февраля в 09:58

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В Санкт-Петербурге.

Региональная общественная организация "Новый Поток", входящая в Группу компаний "Новый Поток" (New Stream Group), удачно открыла сезон 2017 года по смешанным единоборствам M-1 Global.

Боец команды New Stream Дамир Исмагулов победил француза Моргана Эро, заработав шанс претендовать на титульный бой. Победитель определился в середине финального раунда - Дамир одолел соперника техническим нокаутом, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.

Открытие нового сезона международного турнира M-1 Challenge 74 состоялось в конце февраля на арене СК "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Зрители увидели 11 зрелищных боев, включая два титульных поединка за пояс чемпиона мира в легком и полутяжелом весе.

Группа компаний "Новый Поток" (New Stream Group) учреждена более 10 лет назад. Она владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В New Stream Group также входят компании, предоставляющие услуги в сфере консалтинга, инжиниринга и управления инвестициями. В целях развития детского и юношеского спорта, инициирования и продвижения социально значимых и благотворительных проектов в регионах присутствия в 2014 году в составе Группы создана Региональная общественная организация "Новый Поток".

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