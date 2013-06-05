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Теннисисты Ханты-Мансийского банка одержали победу28 февраля в 16:40

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В Спартакиаде трудящихся.

Команда Ханты-Мансийского банка (бренд банка "Открытие" на территории Западной Сибири) победила в соревнованиях по настольному теннису. Состязания проходили в рамках ежегодной Спартакиады трудящихся окружного центра.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финорганизация, банкиры показали самый высокий результат за всю историю Спартакиады, выиграв все игры с сухим счетом (по командным очкам).

Всего в турнире участвовали 25 команд предприятий и организаций города. Сборная Ханты-Мансийского банка изначально выступала в ранге фаворита. С 2006 года команда 8 раз становилась победителем Спартакиады. На этот раз честь банка защищали Наталья Воронцова, Наталья Кучина, Александр Дарданов и Дмитрий Зырянов.

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