В Спартакиаде трудящихся.

Команда Ханты-Мансийского банка (бренд банка "Открытие" на территории Западной Сибири) победила в соревнованиях по настольному теннису. Состязания проходили в рамках ежегодной Спартакиады трудящихся окружного центра.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе финорганизация, банкиры показали самый высокий результат за всю историю Спартакиады, выиграв все игры с сухим счетом (по командным очкам).

Всего в турнире участвовали 25 команд предприятий и организаций города. Сборная Ханты-Мансийского банка изначально выступала в ранге фаворита. С 2006 года команда 8 раз становилась победителем Спартакиады. На этот раз честь банка защищали Наталья Воронцова, Наталья Кучина, Александр Дарданов и Дмитрий Зырянов.